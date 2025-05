Lorella Flego: Zame je največji stres, če me nekdo povabi na večerjo

Lorella Flego, ki bo kmalu praznovala 50. let, je v pogovoru z voditeljico Manco Čampo Pavlin in ob gostji naturopatinji Eriki Brajnik, iskreno povedala, da ob tej življenjski prelomnici večjih sprememb pri sebi in svojem razpoloženju ne zaznava.

»Še vedno sem polna energije. Kar mene včasih zaustavi, pa je to, da imam telo petdesetletnice, v možganih pa sem stara 20 let. Recimo, ko igram odbojko, bi se kar vrgla na žogo, saj pozabim, da nimam 20 let. No, potem se spomnim in si rečem, okej, se bom ustavila.«

Ženske smo nagnjene k temu, da rečemo ja, tudi takrat, ko možgani in srce pravijo ne

Čeprav je jasno, da bi se ženske morale znati ustaviti, pa še vedno slišimo polno izgovorov, da to v ritmu vsakdana ni tako enostavno. O tem je spregovorila tudi televizijska voditeljica in izpostavila svoj pogled na to, kako bi se ženske lahko umirile.

»To, da si umirjen, ne pomeni, da imaš manj dela. Pomeni samo, da narediš eno spremembo v miselnosti, da razmišljaš o tem, kdaj lahko rečeš ne. To se mi zdi zelo pomembno, ker smo ženske zelo nagnjene k temu, da smo zelo ustrežljive in vedno rečemo ja, tudi takrat, ko možgani in srce pravijo ne, ne, reci ne, usta pa na koncu rečejo ja. Zato, da ne bi mogoče koga razočarale,« je o tem, česa se moramo ženske naučiti, spregovorila gostja.

Poudarja tudi, da je zelo pomembno, da sebe postavimo na prvo mesto. »Vedno pravim, da to ne pomeni, da si egoist. To pomeni, da poskrbiš zase, da imaš neko čustveno inteligenco in da veš, če je zate poskrbljeno, bo potem tudi za druge. To mislim, da zelo dobro vemo mame, ampak za to sploh ni nujno, da si mama. Že to, da si ženska in počneš več stvari v življenju, zelo dobro razumeš, da moraš biti na prvem mestu, zato da ostalo sploh deluje. In to ni nič povezano s tem, da si egocentrik ali pa da ne skrbiš za druge, daleč od tega.«