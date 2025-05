Lora Roglič Klinc: Otrokoma ni jasno, zakaj po Giru Primož ni šel z nami domov

Na sovoznikov sedež h Gregorju Knafelcu je sedla Lora Roglič Klinc, soproga Primoža Rogliča, ki je do pred kratkim nastopal na Giru, a po hudih padcih odstopil iz dirke. Pogovor je potekal še pred tem slabim dogodkom, ko se je Primožu še obetal dober rezultat.

A kljub temu, da je šlo Primožu takrat še dobro, je povedala, da partnerja na tekmah preko televizijskih ekranov ne gleda. Zakaj? Prisluhnite pogovoru.

Ga pa skupaj z otrokoma obiščejo na kakšni dirki, in če imajo srečo, vidijo v živo. Lora se na dirke v bližini odpravi z avtodomom.

»Vsaka mama me bo razumela, da bi bilo iskanje nogavic, spodnjic in vsega ostalega po hotelskih sobah vsako jutro ter potem vožnja do drugega mesta zelo stresna. Zato je avtodom najbolj priročna stvar, vedno imamo vse pri roki, vse je vsaj v enem prostoru, če že ni v predalih,« je povedala Lora.

Spregovorila je tudi o tem, kako potekajo njihovi dnevi, saj je večinoma sama s sinovoma, Levom in Aleksom.

»Primož je letos res malo doma. Na primer, od 15. februarja do danes, torej v treh mesecih, je bil doma deset dni. O teh odsotnostih se začneva pogovarjati že novembra in takrat se mi zdi še vse v redu. Mora pač opraviti svoje delo, se bomo že znašli. Potem pa … Ko minejo prvi trije tedni in se vrne za tri dni ter potem spet gre ... Potem je pa težko. Otroka ga seveda zelo pogrešata. Jaz lahko te stvari bolj razumem, pri otrocih je veliko težje. Ves čas so vprašanja, kdaj pride oči domov, kolikokrat gremo še spat, da pride, zakaj se zdaj z Gira ni vrnil z nami,« pove sopotnica ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.