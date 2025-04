Lidija, Andrejeva mama: Tistega dne sem umrla

Ni se vrnil. Po treh dneh ga je v razpadajočem stanju v avtu na območju Rakove Jelše našel njegov oče, Igor Bajželj. Tistega dne sem umrla, pripoveduje njegova mama Lidija Giuliatti Bajželj.

Ocena preiskovalcev, da se je predoziral, staršev ni prepričala, kajti toksikološke preiskave niso potrdile prisotnosti psihoaktivnih snovi. V avtu niso našli bančne izkaznice niti potnega lista, računa s Petrola. V avtu ni bilo posode za bencin, ki jo je vzel s seboj, kar se vidi na kameri.

Na desni roki ni imel več usnjene zapestnice. Sedel je bos, brez natikačev. Voznikova vrata so bila deloma zaprta, šipa popolnoma odprta, gretje v avgustovski vročini, bilo je 34 stopinj, do konca vključeno.

Bil je brez dokumentov, brez mobilnega telefona. V njegovi denarnici sta bili tuji zdravstvena izkaznica in kartica Slovenskih železnic. Na sebi ni imel očal, ki jih je uporabljal za vožnjo.

Vaš boj se je začel, ko ste policiji prijavili, da pogrešate sina Andreja. In potem ga je mrtvega našel vaš mož. Kako lahko človek preživi pogled na svojega mrtvega otroka?

Tistega dne, bilo je zgodaj zjutraj, sem spet poklicala na policijo Bežigrad. Povedali so mi, da je zadnja lokacija sinovega telefona zaznana na območju Rakove Jelše. Mož se je odpravil tja in ga po slabi uri našel. Ko mi je to sporočil ..., mislim, da sem tisti dan umrla z njim. Nisem mogla dihati, govorila sem si: »Dihaj, Lidija, dihaj.«

