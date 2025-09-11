PODKAST

Lara Romih: Teh 10 odstotkov učiteljev naredi v šolstvu največ škode (VIDEO)

Predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije o izzivu, kako slovenski šolski sistem, ki je usmerjen zgolj v uspeh, izboljšati, da bo delal v dobro človeka.
Fotografija: Arhitektka in mama treh otrok Lara Romih je tudi predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije. Foto: Marko Feist
Arhitektka in mama treh otrok Lara Romih je tudi predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije. Foto: Marko Feist

Barbara Kotnik
11.09.2025 ob 13:05
Se še spominjate, kateri je bil vaš najljubši predmet v osnovni ali srednji šoli? In ali je zanimanje bilo tako močno, da ste ga prelevili v svoj poklic? Kaj pa učitelj ali učiteljica, ki ga je poučevala? Imate nanj/o lepe ali slabe spomine?

Velika verjetnost je, da lepe, saj to, kako nas nekdo poučuje, igra veliko večjo vlogo pri tem, da z veseljem usvajamo znanje, kot pa, kaj to znanje pravzaprav je. 

Če bi bili ljudje zgolj računalniki, bi bilo verjetno vseeno, tako pa smo čustvena in socialna bitja, zato ni vseeno, kdo nam podaja znanje in na kakšen način. Brezbrižno, nezainteresirano ali navdušeno, goreče in z empatijo.

Tako meni tudi predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Lara Romih, ki je po profesiji arhitektka, sicer pa mama treh otrok. Več o tem TUKAJ - na Onaplus.si.

