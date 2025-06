Lara Medved: Po nesreči in letih rehabilitacije se zavedam, kakšni privilegiji so to

Zaradi prometne nesreče, v kateri je utrpela hude poškodbe in izgubila prijateljico, ceni čisto vsak trenutek. »Moj jutranji obred vključuje zahvalo, da sem še vedno tukaj in da sem zdrava v krogu družine, v kateri so prav tako še vedno vsi živi in zdravi – to storim vsako jutro,« pravi Lara Medved.

Ujela sem vas najbrž tik pred dopustom, saj bo imela oddaja Jutra na planetu čez poletje premor. Kakšne načrte imate za poletni oddih?

Glede dopusta se praviloma skušam prilagoditi partnerju Blažu (Švabu, op. a.), ki je z ansamblom Modrijani zelo dejaven tudi čez poletje. Dneve, rezervirane za dopust, ima v zadnjem tednu julija in v prvem tednu avgusta. Takrat gremo za nekaj dni na morje. Letošnjega dopusta se zelo veselim, še posebej, ker se bomo prvič odpravili na skupni dopust kot štiričlanska družina.

Z Blažem sta se spoznala tik pred vašo prometno nesrečo. S čim vas je očaral?

Načeloma partnerja resnično spoznaš šele, ko imata skupaj otroka. Tedaj se vidi, kakšen človek je v resnici. Jaz pa sem Blaža spoznala, ko sem bila res v kritičnem stanju ...