ČUTI, DA NI PRAVI ČAS

Klemen Slakonja sporočil žalostno novico

Za priljubljenega glasbenega ustvarjalca je težko leto, o čemer priča tudi zadnji zapis na njegovem facebook profilu.
Fotografija: Klemen Slakonja, foto: osebni arhiv
Odpri galerijo
Klemen Slakonja, foto: osebni arhiv

Š. S.
18.08.2025 ob 11:48
18.08.2025 ob 11:48
Š. S.
18.08.2025 ob 11:48
18.08.2025 ob 11:48

Poslušajte

Čas branja: 1:05 min.

Klemen Slakonja od samega začetka ni skrival razočaranja, ki ga je doživel v Baslu, ko se s svojo pesmijo How Much Time Do We Have Left ni uvrstil v finale Evrovizije.

V zapisu, ki ga lahko preberete na tej povezavi, je takrat priznal, da mu ni lahko in da je bilo v celotni projekt vloženega veliko denarja tudi iz njegovega lastnega žepa.

Danes se je glasbenik znova oglasil na svojem facebooku in sporočil: 

"Leto 2025 je bilo zame leto velikih preizkušenj in pričakovanj. Po evrovizijski zgodbi in izidu prvega albuma sem si želel še največjega koncerta v karieri. A rezultat na Evroviziji je vse skupaj “obrnil na glavo”. Ko v nekaj vlagaš vse in potem to ni v enaki meri povrnjeno, ostaneš prazen," pravi Klemen ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Evrovizija glasba koncert Klemen Slakonja Pesem Evrovizije Evrovizija 2025 koncert v Odiseji

Priporočamo

V Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika! Mama: Poskušajo mu rešiti še oko (VIDEO)
Strašni prizori prometne nesreče: v trčenju 33 vozil, številni poškodovani (VIDEO, FOTO)
Grenka izpoved kampista s Krka: Sram me je, da sem Slovenec
Pretresljivi prizori v Radečah: pet ljudi poškodovanih, helikopter v akciji (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhni zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

V Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika! Mama: Poskušajo mu rešiti še oko (VIDEO)
Strašni prizori prometne nesreče: v trčenju 33 vozil, številni poškodovani (VIDEO, FOTO)
Grenka izpoved kampista s Krka: Sram me je, da sem Slovenec
Pretresljivi prizori v Radečah: pet ljudi poškodovanih, helikopter v akciji (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhni zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.