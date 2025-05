Klemen Slakonja: Ni lahko, vloženega je bilo veliko denarja iz lastnega žepa

Klemen Slakonja, ki je na letošnjem izboru Eme prepričal slovensko javnost ter nas zastopal na Evroviziji, tam uspeha ni ponovil. Po tem, ko se s pesmijo How Much Time Do We Have Left ni uvrstil v finalni večer, ni skrival razočaranja.

V Baslu je namreč vseskozi dobival pozitivne odzive, najlepše besede za njegovo pesem in nastop so izbirali tudi ljubitelji Evrovizije, ki pod imenom Wiwiblogs na družbenih omrežjih delijo svoje komentarje.

»Hvala, Wiwibloggs, da ste verjeli vame, ko sem to najbolj potreboval,« je zapisal Klemen na Facebooku ob deljenju njihove analize oziroma ocene njegove pesmi in dodal:

»Ogromno takšnih odzivov smo dobili v Baslu, zato smo bili še toliko bolj presenečeni, ko uvrstitve v finale ni bilo. Bi bilo drugače, če bi v polfinalu odločala tudi žirija in ne bi obveljali samo glasovi ljudstva? Slovenci nimamo svoje diaspore, ki bi glasovala za nas, in zdi se mi, da je nasploh veliko odvisno od koktajla držav, med katere smo vrženi, saj v polfinalu lahko glasujejo samo te. Tako se lahko zgodi, da si severnoevropske države točke pridno podelijo med sabo, nam pa ostanejo drobtinice.«