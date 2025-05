Klemen Slakonja: Ko so mi povedali, da to ni to, je bilo kar hudo

Ljubitelji Evrovizije že odštevajo ure do prvega evrovizijskega večera, ki bo nocoj postregel s prvim predizborom, na katerem bo nastopil tudi naš predstavnik Klemen Slakonja.

Vsestranski ustvarjalec, ki je dolga leta navduševal predvsem z glasbenimi imitacijami znanih oseb, je bil za 69. Tekmovanje za pesem Evrovizije izbran z nepričakovano balado How Much Time Do We Have Left, ki je nemudoma osvojila srca domačih in tujih poslušalcev. Ganljivo namreč govori o bitki s hudo boleznijo, ki jo je prestala njegova žena Mojca Fatur.

Klemen, ki bo 3. junija izdal tudi svoj prvi album z naslovom Golden Hour (kar v angleščini pomenljivo označuje »zlato uro« dneva), je na svojih družbenih omrežjih razkril, da je bila prav Mojca tista, ki ga je spodbudila, da balado, zdaj znano tudi pod kraticami HMTDWHL, prijavi na Evrovizijo. Po tem, ko ji je skladbo pred skoraj letom dni predvajal prvič, mu je dejala: »Klemen, s to skladbo moraš definitivno na Evrovizijo.« To je bilo pred skoraj letom dni, pravzaprav se bo obletnica tega trenutka zgodila prav na dan izida njegovega albuma ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.