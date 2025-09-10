Klemen Lah: Če bi imel čarobno paličico, bi v šolah uvedel to (VIDEO)

Zakaj je prvi letnik srednje šole za marsikoga tako težak in ocene padejo? Razlog niso prej poklonjene ocene, je prepričan gost podkasta Onaplus, dr. Klemen Lah.

Otroci doživljajo res velike spremembe, o katerih jih nihče nič ne vpraša.

Novo okolje, novi sošolci in novi učitelji so še kako pomembne spremembe, o katerih pa se zdi, da se premalo pogovarjamo. Ko k temu dodamo še obilje snovi, ki je bistveno bolj poglobljena, kot je bila v osnovni šoli, se za nemalo učencev zgodi šok. Ocene padejo, in ker nam je uspelo vcepiti miselnost, da smo vredni le toliko, kolikor visoke ocene imamo, se izgubi še vsa motivacija.

»Ko se zgodi ta nenadni padec ocen, pogosto vidimo dvignjen kazalec in žuganje, češ, vidite, kako so mu v osnovni šoli podarjali ocene. Takšni črno-beli polarizaciji bi se izognil,« pojasnjuje profesor slovenščine in sociologije ter doktor literarnih ved, ki je poučeval na številnih šolah, sodeluje v visokem šolstvu.

»Ocena v osnovni šoli namreč ne meri le ozkega kognitivnega znanja, ampak celoten pristop in razvoj. Sicer pa bi se raje vrnil v preteklost. Tudi mi smo bili generacija, ki se ji je zalomilo v srednji šoli. In to krepko. Takrat nikoli ni nihče govoril, da smo v osnovni šoli dobivali prelepe ocene ali da so starši pritiskali na učitelje.

Nas so preprosto vprašali, kaj se dogaja, povedali smo, da je prehod težak, nove sošolce imamo, nikogar ne poznamo, vozimo se od daleč, snovi je ogromno, ne znamo se organizirati. To so vse vprašanja, na katera moramo najprej dobiti odgovore, preden sklenemo svoje zaključke in projekcije, kaj je vzrok težav,« pravi