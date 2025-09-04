Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Fotografija: Prvi album Siddharte, nastal v improviziranih razmerah, je postal platinasta prelomnica. FOTO: Uroš Abram
Odpri galerijo
Prvi album Siddharte, nastal v improviziranih razmerah, je postal platinasta prelomnica. FOTO: Uroš Abram

Gregor Knafelc
04.09.2025 ob 14:01
04.09.2025 ob 14:35
Gregor Knafelc
04.09.2025 ob 14:01
04.09.2025 ob 14:35

Poslušajte

Čas branja: 0:48 min.

Če je slovenska glasbena scena orkester, je Dejan Radičević njen dirigent iz ozadja. Producent, ki je v devetdesetih letih s svežim znanjem iz Londona stopil v domače studijske prostore, je s prefinjenim ušesom in neusahljivo energijo pomagal oblikovati zvočno podobo generacije. Od prvega srečanja s Siddharto na Tivolskem Pompu, ko je med 140 bendi zaslišal nekaj drugačnega, do sodelovanj z Neisho, Trkajem in Tinkaro Kovač, Radičević ostaja sinonim za celovit pristop h glasbeni produkciji.

ZANIMA ME VEČ

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

radičevič album Siddharta glasba Glasbena industrija

Priporočamo

Za vedno se je poslovil komaj 25-letni glasbenik: »Hvala za vse, Anže« (FOTO)
Modni svet žaluje, umrl je italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani
48-letnik padel z mostu pri Martuljških slapovih, umrl na kraju
Nevarnosti še ni konec! Neurja se selijo na vzhod države, možna večja toča

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Za vedno se je poslovil komaj 25-letni glasbenik: »Hvala za vse, Anže« (FOTO)
Modni svet žaluje, umrl je italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani
48-letnik padel z mostu pri Martuljških slapovih, umrl na kraju
Nevarnosti še ni konec! Neurja se selijo na vzhod države, možna večja toča

Izbrano za vas

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.