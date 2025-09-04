Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Če je slovenska glasbena scena orkester, je Dejan Radičević njen dirigent iz ozadja. Producent, ki je v devetdesetih letih s svežim znanjem iz Londona stopil v domače studijske prostore, je s prefinjenim ušesom in neusahljivo energijo pomagal oblikovati zvočno podobo generacije. Od prvega srečanja s Siddharto na Tivolskem Pompu, ko je med 140 bendi zaslišal nekaj drugačnega, do sodelovanj z Neisho, Trkajem in Tinkaro Kovač, Radičević ostaja sinonim za celovit pristop h glasbeni produkciji.

