Katja Pančur: Iztrgal me je iz revščine, nato spolno zlorabljal

Kot otroka prostitutke in narkomanke jo je pri 12 letih iz ruske sirotišnice posvojil 56-letni Ronan Chatellier, lama, jo pripeljal v Slovenijo, nato pa jo skoraj do polnoletnosti spolno zlorabljal.

Januarja letos je minilo natančno eno leto od predobravnavnega naroka za lamo, ki ima v rodni Franciji zaradi podobnih zlorab dosmrtno prepoved kakršnegakoli ukvarjanja z otroki, a še ni sedel na zatožno klop, saj se nenehno izgovarja na svoje menda slabo zdravstveno stanje.

Sodišče je pridobilo mnenje francoskega izvedenca, da je lama sposoben poti v Slovenijo, in razpisalo evropski priporni nalog. Nanj se je pritožil, a kljub temu obstaja upanje, da ga bomo na sodišču v Sloveniji le videli.

Smo tik pred izidom vaše knjige, v kateri razkrivate svoje pretresljivo otroštvo. O čem bomo brali?

Opisujem svoje otroštvo ob mami, ki sploh ni bila pri sebi; uživala je vse droge, ki si jih lahko zamislite. Ko sem imela le enajst mesecev, je oče naredil samomor in potem je šlo z mamo samo še navzdol. Njena bolečina je bila tako velika, da ni videla nobenega smisla več. Ob meni se je drogirala, pa tudi prostituirala.

Sestra vse dogodke vidi drugače, je zelo verna, spomnim se, da je nenehno molila. Zaradi nje sem že kot otrok začutila odpor do Cerkve in vsega verskega. Nikakor nisem mogla razumeti, da je sestra ves čas molila, ta njen bog pa je nikoli ni uslišal. Prišlo je tako daleč, da je mama prodala še edino, kar smo imeli, in sicer sobico v trisobnem stanovanju. Pristale smo na cesti, nato je nekega dne izginila ...