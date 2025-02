Dr. Vesna V. Godina: Zato v Sloveniji nihče noče vložiti denarja v požarno varnost stavb

Nedavni požar v Dijaškem domu Ivana Cankarja na Poljanski cesti v Ljubljani nam je ponovno dokazal, kaj pomeni živeti v neoliberalni neokapitalistični postsocialistični Sloveniji, ki deluje po logiki ekonomske racionalnosti. Pomeni namreč, da družbi za ljudi ni mar. Oziroma da jim je zanje mar toliko in takrat, ko so vir profita. Sicer pa so videni kot strošek.

Tega dobesedno seveda ni nihče rekel. Je pa ta logika jasno razvidna iz cele vrste reči.

Prva, ki je zelo povedna, je dejstvo, da smo zdaj, ko se je požar zgodil, v resnici kot javnost izvedeli, da se požarna varnost objektov ocenjuje in preverja po predpisih, ki so veljali ob izgradnji objektov. Kar pomeni, da za objekte, ki so bili izgrajeni pred desetletji, sploh ni nujno, da ustrezajo današnjim standardom požarne varnosti. Ampak je obvezno le, da ustrezajo požarnovarstvenim standardom iz časa, ko so bili izgrajeni.

To v praksi seveda pomeni, da je ogromni del na primer šolske infrastrukture (vrtci, šole, fakultete, dijaški domovi, študentski domovi itd.) v resnici glede standardov sodobne požarne varnosti podopremljen. Oziroma neustrezen