Dr. Tina Košir: Zaradi takšne vzgoje ne znamo več čutiti veselja (VIDEO)

Dr. Tina Košir, filozofinja, publicistka, učiteljica joge in meditacije je bila gostja aktualnega podkasta Onaplus. V preučevanju tišine, globine in resnice je spoznala, da je veselje tisto, kar nas žene naprej. »Ljudi zelo spodbujam k temu, da prisluhnejo, kaj jih veseli, kaj v njih prebudi iskrico v očeh, kaj jih pokliče, kaj jih prebuja in da temu sledijo. A ker smo že od malih nog vzgojeni, ni nujno od svojih staršev, ampak od družbe, na način, da moramo iti ravno v obratno smer. Primer; majhnega otroka bi veselilo skakanje naokoli, navodilo družbe pa je, naj sedi pri miru in srka informacije. In ker tolikokrat povozimo ta impulz, ne znamo več niti čutiti veselja, niti mu slediti, ko ga občutimo,« pove Tina Košir in doda, da pri tem ne misli na evforično vzhičenost, temveč na pristno, srčno radost.

Iskreno je spregovorila tudi o tem, kaj sta s sestro v otroštvu pogrešali pri mami Manci Košir. Prisluhnite podkastu TUKAJ, na Onaplus.si.