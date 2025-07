Danaja Lorenčič: Prekleto, saj nisem Gwyneth Paltrow!

»Od česa ste danes ženske neprestano utrujene?! Naše mame pa so zmogle vse brez pritoževanja – hoditi v službo, gospodinjiti in celo delati na njivi,« reče znanec kolegici, ki se je po napornem delovnem tednu, ko je delala do dveh ponoči, medtem pa dojila otroka, usedla na klopco in pripomnila, da je zmatrana.

Ker je človek dobričina in šaljivec, tega ni vzela osebno, temveč se je pred blokom razvila zanimiva debata o tem, če ženske dandanes neupravičeno »jamramo«, da smo izčrpane in preobremenjene ali pa je utrujenost posledica visokih pričakovanj v sodobni družbi, saj se pričakuje, da naredimo čim več v čim hitrejšem času – a ne zato, da si potem privoščimo počitek, temveč da delamo in dosežemo še več. Na koncu smo se vsi strinjali, da bo najbrž veljalo slednje.

Živimo namreč v svetu, ki poveličuje preobremenjenost in prezira lenarjenje. Kadar koga vprašamo, kako je, bomo bolj verjetno slišali: »Uf, norišnico imam v službi, doma pa je še tisoč stvari treba narediti«, kot »Odlično! V službi je sproščeno, ker je šef na dopustu. Otroci so na počitnicah pri babici, zato popoldne počivam, zvečer pa gledam serije, se nalivam z džin tonikom in jem čips.«

Hvaliti se, da uživaš v brezdelju, se v družbi, ki slavi produktivnost, ne spodobi. Če na delovnem mestu ne delaš več, kot se od tebe pričakuje in nimaš vsaj sto neplačanih nadur, popoldne pa lenariš, namesto da čistiš stanovanje ali treniraš na polno v fitnesu, medtem ko poslušaš podkast o tem, kako v petih korakih postati boljši človek, zvečer pa namesto dokumentarcev gledaš resničnostne šove in serije, si sumljiv ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.