Dan Podjed: Kako boš pametoval otroku, ko pa še na stranišče ne greš brez telefona

V Sloveniji se že nekaj tednov vrstijo razprave na račun peticije Odklopi.net, ki si prizadeva za zakonsko omejitev uporabe zasebnih telefonov v šolah. Kot je bilo pričakovati, je naletela na kar nekaj odpora tako pri mladih kot tudi pri starejših. To pa zato, ker si v prvi vrsti odrasli ne upamo priznati, da imamo že sami problem z zasvojenostjo od digitalnih naprav, meni eden izmed pobudnikov iniciative dr. Dan Podjed.

Antropolog z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, pisatelj in predavatelj nam je v novi epizodi podkasta Onaplus ponudil precej zanimivih podatkov, ki pričajo o tem, kako globoko zasvojeni smo z digitalno tehnologijo, ter hkrati zaslepljeni, saj se najbolj vplivni ljudje na svetu, ki ustvarjajo pametne naprave in aplikacije zanje, njihovi uporabi zelo ali pa celo povsem izogibajo. Kaj je njihov razlog za to? Mar ni čas, da si nalijemo čistega vina?

Steve Jobs svojim otrokom ni dal v roke telefona in tablice

»Odrasli se ne zavedamo, kako globoko smo sami padli v zaslone. Šest, sedem in celo tam do osem ur dnevno smo pred televizorji, računalniki, telefoni, tablicami, kar pomeni, da več kot polovico budnega časa preživimo pred zasloni. Svet na zaslonu je za nas postal dejansko realnejši od fizičnega sveta,« pravi dr. Podjed in opozarja, da se moramo odrasli resno lotiti tega, da najprej pri sebi vzpostavimo ravnotežje med fizičnim in digitalnim bivanjem, šele nato lahko upamo, da bomo enako dosegli pri otrocih in mladostnikih ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.