Boris Kobal o globoki bolečini in razočaranju: Bila je popolna tišina

V Cankarjevem domu je v organizaciji glavnih partnerjev podjetja Mikro + Polo in Kreativne baze potekala prva dobrodelna konferenca o duševnem zdravju v poslovnem svetu s poudarkom na moških – MEN-TAL, ki je odprla nujen in iskren pogovor o duševnem zdravju, izzivih sodobnega človeka, osamljenosti in izgorelosti.

Z izjemno udeležbo in pozitivnim odzivom udeležencev je konferenca jasno pokazala, da je potreba po tovrstnih razpravah danes večja kot kadarkoli prej.

MEN-TAL ni bil zgolj dogodek, temveč pomemben korak k oblikovanju bolj zdravega, uravnoteženega in produktivnega poslovnega okolja, kjer se duševno zdravje postavi v ospredje kot ključni dejavnik uspeha.

Boris Kobal: »Pričakoval sem klic. Ne da me potolaži, ampak da me vsaj pogleda.«

Igralec in humorist Boris Kobal je na konferenci svojo izpoved začel brez olepševanja, z brutalno iskrenostjo, ki je razkrila globoko bolečino in razočaranje, ki ju je nosil zaradi izkušenj, ki so ga zaznamovale za vedno.

Dotaknil se je posledic, ki jih je doživel po javnem linču, medijski obsodbi in osebnem padcu, ki so sledili aferi s plagiatom.

»Linč, ki sem ga doživel v vseh medijih, je bil naravnost grozljiv ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.