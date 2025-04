Barbara Pešut: Takšna sem bila, ko mi še nič ni bilo

Enkrat, ko nismo imeli šole, sem popoldne odšla v mesto. Imela sem oblečene zelene najlonke, zeleno pikasto krilo, zgoraj pa vijola jopico. To je bil odličen paket.

Počasi sem se peljala s kolesom čez trg ob Nami in ustavila kar nekaj pogledov.

Bil je čas zaključka srednje šole in vpis na nove šolske dogodivščine. Lahko bi se vpisala na jazz balet, ki je bil blizu moje srednje šole, a se žal nisem. Čakali sva, če sem odkrita, z mojo mami, da bom vpisana na faks in šla na folkloro. In sem res šla.

Bila mi je všeč. V tistih letih je bila folklora po vsej Jugoslaviji. Učila sem se petja in plesov, značilnih za tiste kraje. Nekatere sem poznala, drugih ne. Najbolje mi je šla hrvatija, torej vsi plesi Hrvaške. Dosti sem jih poznala.

Z eno od sošolk pri Maroltu sva se spomnili, da