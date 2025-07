Barbara Pešut: Srečala sem se z največjo joškarico Golnika

Masko uporabljam vsak dan, ko zaspim in mi zelo pomaga. Imam dovolj zraka za dihanje in dovolj zraka za namišljene radoživosti. O tem raje ne bom pisala, ni za vsaka ušesa.

Masko torej uporabljam vsak dan, ni mi žal. Zdaj so mi hoteli dati masko, ki bo dovajala še več zraka v moja pljuča. To so tudi naredili in danes imam novo masko. Bom videla, kako bo. Obeti so kar dobri, ne vem le, ali bo to res tako.

Zelo lep je sloves od Golnika. V dvigalu sem se srečala z največjo joškarico Golnika. Saj ne, da bi jo žalila, ampak zelo se je zavedala svojih darov. In tudi mene, ker sem zaradi njenih jošk komaj vstopila v ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.