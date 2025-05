Barbara Pešut: Na tej poti sem se zatreskala

Ponirek je žival, ki se potaplja v široko vodo Bajerja. Ne vem, ali so me njegovi potomci res privlačili. Bili so pretežno mokri in neprijetni za dotik.

Šla sem po poti naprej in zagledala dva snežno bela laboda. Za grmičevjem se je skrival sivi mladič, ki je bil pretežno bolj siv od labodov.

K meni pristopi mimoidoča gospa in reče, da upa, da mladiček preživi in zakaj se je rodil samo en. Na vprašanje ji nisem znala odgovoriti. Prijazno sem se nasmejala in z asistentko odšla naprej po poti.

Ustavili sva se pri tabli večna pot. Večna pot mi je ostala v spominu, ko sem nekoč hodila po njej z mojima staršema. To mi ni bilo preveč všeč. Bolje bi bilo sprehajati se po tej poti s kakšnim ljubimcem. A tega žal ni bilo.

Večna pot me spominja tudi na Jugoslavijo. Na večni poti sva se imela zelo rada z možem. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.