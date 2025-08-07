ZDRAVO PREHRANJEVANJE

Alenka Ružič Jovović: Tisti, ki to počnemo, smo označeni za čudne

Ustanoviteljica programa VIIT in promotorka zdravega življenjskega sloga je odprla temo glede prehranjevanja, ki po njenem mnenju razdvaja javnost.
Fotografija: Alenka Ružič Jovović. Foto: Marko Feist
Alenka Ružič Jovović. Foto: Marko Feist

Da. M.
07.08.2025 ob 12:22
Da. M.
Alenka Ružič Jovović je na svojem instagram profilu odprla zanimivo tematiko, ki je povezana z zdravim načinom prehranjevanja.

»S to tematiko tudi marsikateri strokovnjak rad manipulira,« začne svoje mnenje o pereči temi - tehtanju hrane in dodaja, da se marsikomu tega ne ljubi početi, ker menijo, da to nima smisla in da je patološko … »Predvsem ima tehtanje hrane zelo negativno konotacijo in tisti, ki tehtamo hrano, smo ponavadi označeni za malo čudne.«

Pravi, da ljudje radi povezujejo tehtanje hrane z nezdravim odnosom do hrane, kar pa, kot pravi, ni prav.

»Marsikaj v življenju merimo objektivno natančno, kar je po mojem mnenju bistveno manj pomembno kot to, kar vnašamo v svoje telo,« pravi in pojasni, da tehta tudi zaradi tega, ker s tem skuha toliko, kot bodo v družini pojedli. Tako jim tudi hrana ne ostaja, s tehtanjem pa tudi ve, da ji bodo recepti uspeli.

Razlaga, da s tem, ko tehtamo hrano, vemo, ali smo pojedli dovolj hranil in ali je bil naš obrok dovolj kaloričen. Pri tem je delila anekdoto, kako zavajajoč je lahko naš občutek. S tehtanjem sčasoma ta občutek pridobimo in je kasneje morda bolj realen. Sama pravi, da bi - in to zelo verjetno velja za večino - če bi se ravnala zgolj po občutku, pojedla preveč. »Če bi se zanašala na občutke, bi imela 150 kilogramov. Verjemite mi, ker res rada jem, hrana mi je zelo dobra,« pove. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.

Več iz te teme:

tehtanje hrane zdrava prehrana prehrana hujšanje Alenka Ružič Jovović

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Slovenska resničnostna zvezdnica v roke vzela lopato in 'štemarco': »Nihče ni verjel vame«
Suzana razkrila, kaj je Baba Vanga v resnici napovedala Popoviću
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Slovenska resničnostna zvezdnica v roke vzela lopato in 'štemarco': »Nihče ni verjel vame«
Suzana razkrila, kaj je Baba Vanga v resnici napovedala Popoviću
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)

