Alenka Ružič Jovović: Tisti, ki to počnemo, smo označeni za čudne

Alenka Ružič Jovović je na svojem instagram profilu odprla zanimivo tematiko, ki je povezana z zdravim načinom prehranjevanja.

»S to tematiko tudi marsikateri strokovnjak rad manipulira,« začne svoje mnenje o pereči temi - tehtanju hrane in dodaja, da se marsikomu tega ne ljubi početi, ker menijo, da to nima smisla in da je patološko … »Predvsem ima tehtanje hrane zelo negativno konotacijo in tisti, ki tehtamo hrano, smo ponavadi označeni za malo čudne.«

Pravi, da ljudje radi povezujejo tehtanje hrane z nezdravim odnosom do hrane, kar pa, kot pravi, ni prav.

»Marsikaj v življenju merimo objektivno natančno, kar je po mojem mnenju bistveno manj pomembno kot to, kar vnašamo v svoje telo,« pravi in pojasni, da tehta tudi zaradi tega, ker s tem skuha toliko, kot bodo v družini pojedli. Tako jim tudi hrana ne ostaja, s tehtanjem pa tudi ve, da ji bodo recepti uspeli.

Razlaga, da s tem, ko tehtamo hrano, vemo, ali smo pojedli dovolj hranil in ali je bil naš obrok dovolj kaloričen. Pri tem je delila anekdoto, kako zavajajoč je lahko naš občutek. S tehtanjem sčasoma ta občutek pridobimo in je kasneje morda bolj realen. Sama pravi, da bi - in to zelo verjetno velja za večino - če bi se ravnala zgolj po občutku, pojedla preveč. »Če bi se zanašala na občutke, bi imela 150 kilogramov. Verjemite mi, ker res rada jem, hrana mi je zelo dobra,« pove. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.