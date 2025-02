Pustna norija v Radgoni: Magnifico, Modrijani in MRFY bodo dvignili temperaturo

Tudi letos iz radgonskega Študentsko-mladinskega kluba (ŠMK) Klinka prihaja vesela novica, ki se je bodo zagotovo razveselili vsi, ki imajo radi pustno zabavo. Vsi klovni, vragci, miške, mačke, havajci, angeli in druge maškare se veselijo novice, da se edini pravi Fašenk vrača v Gornjo Radgono.

Tam bodo pustne maske rajale v petek, 28. februarja, v hali A2 Pomurskega sejma v Gornji Radgoni, in sicer od 20. ure naprej. »Pripravite torej maske, glasove in srca. Da se nam od višine ne zvrti, pa nas bodo tam tradicionalno pričakali dobri, mastni pustni krofi! Odlična glasba, najboljša publika, izbor in bogate nagrade za najboljše maske, sladkanje s slastnimi pustnimi krofi, gašenje suhih grl in še veliko drugega,« sporočajo aktivisti ŠMK Klinka.

Ker gotovo vsakega zanima, s kom bodo letos fašenkovali, so razkrili tudi to, in eno je gotovo – vsakdo bo našel kaj zase, ne le Radgončani, temveč vsi Prekmurci, Prleki, Štajerci, Slovenci, gostje z drugega brega reke Mure, iz sosednje Avstrije ter tudi od drugod. Za dobro zabavo bodo torej poskrbeli Magnifico, Modrijani in skupina MRFY.