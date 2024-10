Pubec želi osvojiti prestolnico (FOTO)

Pubeci so se zbrali, očarali štajersko prestolnico s svojim nalezljivim šarmom, zdaj pa so pripravljeni, da zapeljejo še Ljubljano. Pubec že 10 let povezuje klene štajerske vinarje v celoto in ostaja ena izmed redkih tovrstnih zgodb, v kateri vinarji z ramo ob rami in s promocijo mladih vin povečujejo prodajo in prepoznavnost Štajerske kot vinorodne dežele, tako doma kot v tujini. Pubec 2024 je potekal v čudovitem ambientu Minoritske cerkve na Lentu. Že šestič pa se bodo štajerski vinarji predstavili tudi v Ljubljani, in sicer 6. novembra v Festivalni dvorani.

Organizatorjema Nataliji in Borutu Cvetku je za še en uspešen dogodek, ki povezuje štajerske vinarje in dviga vinsko kulturo, čestital tudi Jure Struc (v sredini), direktor Zavoda za turizem Maribor. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Štajerski deček

Pubec je štajerski izraz za fanta, za dečka. Sicer pa simbolizira mlado vino – nagajivo in mladostno, kakršna je tudi štajerska pokrajina, iz katere izhaja. Je belo vino, lahko sortno ali mešano, iz vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija. Vsebnost alkohola znaša med 10,5 in 12,5 vol. %, spada pa med suha ali polsuha vina. Glavne senzorične značilnosti mladega vina so sijoč videz, iskriva barva, prijeten cvetno-sadni vonj ter svež, iskriv in harmoničen okus. Vina Pubec pa prepoznamo tudi po značilni obešanki z rumenim metuljčkom na vratu steklenice.

Vinar Robert Hafner iz Sv. Ane, znan po odličnem rumenem muškatu in chardonnayju, je svoje mlado vino predstavljal s hčerko Davido.

Borut Cvetko, pobudnik tega sodelovanja, je poudaril, da je še kako ponosen na dosežke projekta v minulem desetletju. »Pubec je postal medtem že sinonim za kakovostna mlada vina in kolektivnega duha štajerskih vinarjev. Letos praznujemo že deseto sezono Pubeca, kar je izjemen dosežek. Štajerski vinarji s povezovanjem in skupno blagovno znamko dosegajo večje uspehe na trgu, to pa je tudi cilj našega projekta,« je dejal. Vključeni vinarji beležijo večjo prodajo mladega vina, kupci pa ga zaradi odmevnosti pogosteje naročajo v gostinskih lokalih, več ga kupujejo v trgovinah, vse raje ga umeščajo med poslovna darila.

Raznolika druščina Tudi letos je v projekt Pubec združena raznolika druščina vinarjev, med katerimi najdemo tako največje vinske kleti kot tiste malo manjše družinske. Pubeci 2024 so Vinogradništvo Cvitanič, Hiša vin Emino, Vino Falot, Kmetija Fleisinger, Vinarstvo Hafner, Vinogradi Horvat, Vino Jarc, Vina Breznik, Vino Krajnc, Vino Leber, Vinogradništvo Mukenauer, Vinogradništvo Mulec, Puklavec Family Wines, Radgonske gorice, Rigo Vino, Steyer vina, Vina Toplak in Vino Valdhuber.

Izjemen letnik

Leonida Gregorič, vodja laboratorijev pri KGZS Maribor, je ob novi sezoni dejala: »Čeprav so vremenske razmere zmanjšale količino pridelka na nekaterih območjih, je kakovost mladega vina izjemna. Vino je harmonično, z višjo vsebnostjo alkohola, zato pričakujemo, da bo letošnja letina med najbolje ocenjenimi.« V Ljubljani bo salon že tradicionalno v Festivalni dvorani, kjer bosta, tako kot v Mariboru, za glasbeno spremljavo poskrbela pevka Karin Zemljič in Mate Bro iz dua Okustični, za kulinarično razvajanje pa bo poskrbela ekipa restavracije Brosis.

Sicer pa se bo Pubec 2024 že 7. novembra predstavili tudi v mariborskem Europarku, 15. novembra v ljubljanski Aleji, 22. novembra pa v Citycentru Celje.

Pisateljica in vinska poznavalka Norma Bale je vina pokušala v družbi dr. Iztoka Palčiča, prodekana za infrastrukturo in sodelovanje z okoljem na mariborski fakulteti za strojništvo.