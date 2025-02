Ptuj v znamenju mask, glasbe in nore zabave! Nastopali bodo Severina, Željko Bebek, DJ Umek in Vlado Kreslin

Dubioza kolektiv, ena najbolj priljubljenih in uspešnih skupin na področju nekdanje skupine države, je odprla uradno karnevalsko dvorano največjega kurentovanja pri nas.

Najstarejše slovensko mesto je že dober teden dni od kurentovega skoka uradna pustna prestolnica sveta, kjer se maskiranju posvečajo tako čez dan in še posebno v poznih večernih urah, ko se vse dogajanje preseli v dvorano Sava Campus, kjer ima telovadnico nekdanji boksarski šampion Dejan Zavec.

Robert Kranjec, smučarski letalec z največ skoki čez 220 metrov, je na koncertu užival z ženo Špelo.

Radovan Karanović, nekdanji trener NK Maribor, ter Dejan Zavec, nekdanji svetovni boksarski prvak

»Program, ki smo ga pripravili letos, je nadgradnja vseh dosedanjih,« je poudaril Gorazd Ladinek, dolgoletni programski vodja karnevalske dvorane. Že ta konec tedna bo Ptuj divjal s Severino in Grupo Vigor. Prihodnji petek bosta najstarejše slovensko mesto v romantiko zavila Željko Bebek in Neda Ukraden, v soboto pa ga bo na Techno Masqueradi stresel DJ Umek.

Matija Stepišnik, glavni in odgovorni urednik Večera, z družbo v majicah, po katerih je Dubioza kolektiv prepoznavna. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Poleg kurentov je največja promotorka fašenka zagotovo ptujska županja Nuška Gajšek.

Čuki bodo na območju nekdanje rimske province preživeli kar dva dni, saj bodo najprej z Ribičem Pepetom in najmlajšimi do zadnjega kotička napolnili tradicionalni Poli žur, na Kurentancu pa bodo zaigrali s Prljavim kazalištem in Letečim odredom. Pustna sobota bo popolnoma slovenska, saj so jo tokrat dobili Vlado Kreslin, Mambo Kings in Buryana.