Prvič po incidentu s policijo se je oglasila Aneta: Serjem vam v usta

Aneta Andollini FOTO: Instagram/aneta Andollini

Pred dnevi je hrvaško in slovensko javnost šokirala novica, da je Slovenka Aneta A. (34) v Poreču povzročila prometno nesrečo , nato pa se fizično in verbalno spravila na policiste, ki so jo zato odpeljali na psihiatrijo. Po naših informacijah je omenjena, ki je s svojo vročekrvnostjo zbujala pozornost že v resničnostnem šovu Kmetija.Aneta se je nekaj dni po nesreči le oglasila. »Za vse radovedneže, ki mi želite toookkk slabooo, serem vam se u usta svima!!!! Vračam se močnejša iz vsega kot iz kakršnega koli showa do sedaj! Ja, trgam in trgala bom, dokler bo kdorkoli položil roko name po krivem,« je zapisala na instagramu ter dodala še: »No make up (brez ličil, op. a.), ne frizure, j**e se mi, mamica lavica!!!!«Nesreča, po kateri je Aneta povsem izgubila živce, se je zgodila v soboto. Bralec enega izmed hrvaških portalov je posnel črn peugeot, kako je vijugal po cesti in se nekajkrat skoraj čelno zaletel z nasproti pravilno vozečimi avtomobil, ob uvozu v krožišče pa se je zaletel v zadnji del vozila pred seboj. Po trčenju je peugeot odbilo v prometni znak, po prihodu policistov pa je voznica začela vpiti na njih. Alkotest je zavrnila, ko je policija uporabila prisilna sredstva, pa je začela pljuvati in enega policista ugriznila v nogo, drugega brcnila v glavo.Možem postave naj bi tudi grozila s smrtjo, ko so jo spravili v policijsko vozilo, pa naj bi se policistom iztrgala iz rok in padla na hrbet, enega policista pa brcnila z nogo v obraz. Odpeljali so jo na psihiatrični oddelek bolnišnice v Pulju, na sodišču pa jo čaka zagovor zaradi številnih obtožb, med drugim zaradi kršenja prometnih predpisov, zavračanja alkotesta, groženj in fizičnega napada na policiste, so poročali številni hrvaški mediji.