Prvič na festivalu pivoljubov

V Laškem so organizatorji festivala Pivo in cvetje, ki bo letos 60. po vrsti, že v nizkem startu. Ta bo krajši, potekal bo od 11. do 13. julija, zadnji dan pa bo namenjen tradicionalni ohceti, paradi ter festivalu pleh muzike.

Znova bo trajnosten, kar pomeni, da bodo pivo točili v kozarce, ki jih bodo obiskovalci po uporabi vrnili, ob registraciji bodo prejeli vrečke za zbiranje različnih odpadkov, ki jih bodo v Recycle pubu lahko zamenjali za vrček piva.

Za Basija bo to debitantski nastop na festivalu. FOTO: MEDIASPEED.NET

»Ostaja tudi certificirana festivalska jed, ki jo poznamo pod imenom Laški pes in se ponaša z lokalnimi sestavinami blagovne znamke Okusiti Laško,« pravi novi direktor STIK Laško Miha Mirt. Kot dodaja, si želijo, da ostane Pivo in cvetje varen in dostopen festival, ki v osrčje Laškega privabi več tisoč obiskovalcev.

»To lahko zagotovimo le z ustreznimi varnostnimi službami ter vstopnino, ki pa bo letos dostopnejša in prijaznejša za vse obiskovalce. Dnevna vstopnica bo stala 10 evrov v predprodaji oziroma 13 na dan dogodka, dvodnevna pa 13 oziroma 15 evrov,« razkriva. Tistim, ki se bodo pripeljali z vlakom, bodo Slovenske železnice ob nakupu vstopnice ponudile brezplačno povratno vozovnico, tisti, ki se bodo odločili za kampiranje, pa bodo odšteli 40 evrov na dan v predprodaji oziroma 45 ob prihodu, v kar bo všteta tudi vstopnina. Letos si bodo organizatorji zelo prizadevali čim bolj ocvetličiti mesto.

Fehtarji so Laškemu posvetili že svojo turnejo, nastopili bodo še na Pivu in cvetju. FOTO: ARHIV SKUPINE

Domačin Dejan Dogaja si želi, da bi bilo Laško spet polno kot nekoč. FOTO: ŽAN BETI

»Pred 60 leti so lokalna društva ustvarila identiteto festivala ravno s cvetjem, zato smo letos objavili natečaj in k sodelovanju in ocvetličenju povabili društva, posameznike, Srednjo šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ter šole in vrtce,« pove laški župan Marko Šantej. Prav tako želijo znova pripraviti ohcet po stari šegi in na njej poročiti kakšen par. Društva, povezana v zvezo Možnar, pa bodo poskrbela za preplet zgodovine na občinskem dvorišču. In kdo vse bo nastopal na dveh odrih, odru Zlatorog in odru 200, kot so ga poimenovali za 200. jubilej?

V petek, 11. julija, bodo obiskovalce zabavali Maraaya, Magnifico, Jan Plestenjak, Šank Rock, Nuša Derenda, Dejan Dogaja Band in Luka Basi, ki bo tam nastopil prvič, slišati pa bo mogoče tudi najlepše Slakove pesmi. 12. julija bodo dobili priložnost skupina Flirrt, za katero bo to prvi nastop na tem festivalu, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Big Foot Mama, JoMOJCA MAROTker Out, Uroš in Tjaša, Miran Rudan, Severina in Fehtarji. Tudi zanje bo nastop na Pivu in cvetju debitantski. Kot je dejal domačin Dejan Dogaja, ki bo do odra potreboval le nekaj sekund, kar si je želel že kot otrok, v Sloveniji nikjer ni mogoče dobiti 16 tako izvrstnih glasbenih izvajalcev na enem mestu za tako simbolično ceno, zato upa, da bo Laško letos spet polno kot nekoč.