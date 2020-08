Prvi človek RTV se opravičuje

Delček simfoničnega orkestra. RTV FOTO: RTV

Oproščam se tudi, da še vedno imamo Big Band RTV Slovenija, ko pa so že komunisti ugotovili, da je džez destruktiven.

Nadaljevanka Jezero. FOTO: PR

Opravičilo zaradi nadaljevanke Jezero

»Kriv sem tudi, da sem zapravil skoraj milijon za nadaljevanko Jezero in zvočno knjigo, ko pa bi lahko vsak že v knjigi prebral, kdo je moril v bohinjski idili. Ali tisto brezzvezno serijo V imenu ljudstva, ko je jasno, da ljudstvo ne zmore trezno misliti, vsebina pa je bila tako in tako udbomafijska in je dovolj, če beremo ali poslušamo novice. Porabljeni denar bi zagotovo zadoščal za vsaj vseh osem koles osemkolesnikov, ki jih nujno potrebujemo.«

V kolumni z naslovom Moja krivda, moja največja krivda, objavljeni na spletnih straneh multimedijskega RTV-centra, je za zdaj še generalni direktor RTVspisal obsežno opravičilo. Moja krivda, moja največja krivda. Kolumna je za prebrati; in za razumeti!» … Opravičujem se davkoplačevalcem, ker nismo ukinili ali pa vsaj zmanjšali Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z okoli 100 vrhunskimi umetniki na kakih 42 godcev, kot jih je imel ob ustanovitvi leta 1956. Saj če bi potrebovali orkester, bi vendarle lahko uporabili Orkester Slovenske vojske ali pa Policijski orkester s po 50 glasbeniki. To bi bilo državotvorno dejanje. Oproščam se tudi, da še vedno imamo Big Band RTV Slovenija, ko pa so že komunisti ugotovili, da je džez destruktiven. Za tradicionalno Poletno noč bi že našli glasbenike, pa še inštrumentov, razen nekaj harmonik, ne bi bilo treba kupovati. Privarčevani denar bi lahko državotvorno uporabili za novo transportno letalo za prevoz mask … Opravičujem se gledalkam in gledalcem, ker smo zapravljali denar za prenose slovenske nogometne reprezentance. In za prenose slovenske nogometne lige, poimenovane liga Telekom. Pa ves zapravljeni denar za zimske olimpijske igre. Le zakaj smo kupili pravice za OI v Tokiu, saj bi ja morali vedeti, da nam bo novi koronavirus zakuhal to godljo! No, vsaj pri košarki in odbojki smo prihranili …« med drugim piše Kadunc.