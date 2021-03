Prva Sanjska ženska namignila, v katerem šovu bi se še preizkusila (FOTO)

Miša Margan. FOTO: Aleš Kocbek

Na naše male zaslone prihaja šov Sanjski moški. Daljnjega leta 2004 smo Slovenci takšen šov že spremljali. Sanjskije našel ljubezensko srečo (ta je trajala približno tri leta) z, manj sreče pri iskanju ljubezni med snubci pred televizijskimi ekrani pa je imela leto kasneje prva slovenska Sanjska ženska(v drugi sezoni jekmalu zamenjala). Danes je Miša srečno poročena in mama, kaj še zapolnjuje njen vsak dan in kako se spominja časov, ko je bila Sanjska ženska, pa nam je zaupala v krajšem pogovoru.Dogodivščine povezane na sodelovanje v šovu so bile izjemne. Tako pozitivne kot negativne. Pozitivne predvsem v številnih novih poznanstvih in novih dogodivščin. Vseeno moram spomniti, da je šov v katerem sem nastopila potekal leta 2005. Takrat je bil to eden prvih resničnostnih šovov pri nas. No pred menoj je bil sanjski moški Damir, ki je oral ledino tega. Sanjska ženska je takrat rušila tabuje in postavljala nove smernice v resničnostnih šovih. Kar je bilo tudi zame, kot protagonistko precej velik zalogaj. In tukaj pride ta negativna plat, ki sem jo prej omenila. V trenutku, ko se izpostaviš javnosti v tako velikem in močnem projektu, pomeni, da se moraš odreči delu svojega življenja, ki si ga imel. Na vsakem koraku te ljudje prepoznajo, vedo o tebi več, kot veš sam (smeh). Soočaš se s številnimi pozitivnimi, kot negativnimi posledicami. Četudi mi je bilo v nekem trenutku težko, je danes drugače. Danes se z veseljem spominjam in obujam to izkušnjo. Žal mi je edino, da nisem veliko bolj uživala v samem dogajanju, saj so bila snemanja in dnevi, ki smo jih preživeli vsi skupaj zelo naporni.Mislim, da sem svoje poslanstvo z resničnostnimi šovi zaključila. Naj ostanejo v lepem spominu (smeh). Morda bi se edino zavrtela na zvezdnem parketu, ker obožujem ples.Kar nekaj prijateljstev se je stkalo v našem takratnem šovu in vesela sem, da se vsake toliko ss kom srečamo, slišimo in sledimo na družbenih omrežjih. Vsi so si ustvarili svoja življenja, družine in usoda je za vsakega od nas poskrbela.Z leti postaneš starejši, modrejši. Spoznaš katere vrednote so najbolj pomembne v partnerskem odnosu. Ne gledaš več zgolj površinsko in najdeš globlje bistvo, kot takrat, ko si mlajši.Ko so me našli in povabili k sodelovanju sem bila vodja projektov v marketinški agenciji. Takrat so mi predstavili projekt, ki sem ga poznala – ampak predvsem iz tujine. Sama sem namreč spremljala sansko žensko iz Nemčije in vse skupaj se mi je zdelo pravljično. Le kdo bi takšno ponudbo zavrnil, ko se 25 fantov poteguje za tvoje srce, z njimi odkrivaš, se podajaš na nove dogodivščine, jih spoznavaš in potuješ. Tista, ki bi to zavrnila bi bila neumna (smeh).Res je. Z možem sva se spoznala dve leti po koncu Sanjske ženske. In sicer čisto po naključju. Prijatelji so me zvabili na koncert Cubisma v enega od lokalov v Mariboru. Tam sva se zagledala v gruči ljudi in v tistem trenutku sem vedela, da bo to moški, s katerim se bom poročila. Bila je ljubezen na prvi pogled, pa čeprav do takrat nisem verjela vanjo.Prav posebnega pomena nima, je pa Perzijsko, najpogosteje uporabljeno na Havajih. In ker oba z možem obožujeva potovanja (predvsem lepe plaže in kristalno morje) si želiva, da naju bo pot kmalu odnesla tudi tja.V novinarskih vodah sem aktivna vse od sodelovanja v resničnostnem šovu. Pisanje je nekaj, kar me izjemno veseli. In tako je lansko leto izšla moja prva ljubezenska kriminalka Mesto prevar, ki jo je izdala založba Mladinska knjiga. Ker obožujem tudi dobro hrano in ker sem po moževi strani vpeta v družinsko podjetje, bo kmalu na knjižnih policah tudi knjiga o Bučnem olju, ki bo izšla pri Cankarjevi založbi. Ravno nekaj dni nazaj sem zaključila s pravljico, ki jo spremlja pesniška zbirka. Navdih zanjo mi je dala moja Kiana, ki neizmerno obožuje pravljični svet. Ne mine večer, ko ji ne preberem kakšne iz zakladnice slovenskih ljudskih pravljic. In zato sva zdaj skupaj ustvarili novo, za katero upam, da bo našla pot do najmlajših bralcev. Seveda pa me vsi sprašujejo, kako je z romanom – kriminalko. Po prvi knjigi namreč že snujem nadaljevanje. Ampak to je znova velik zalogaj.Res je. S Tadejo Ternar (nekdanjo Miss Slovenije), ki je tudi moja najboljša prijateljica že nekaj let vodiva manekensko šolo, ki pa je (tako kot večina dejavnosti) v tem času onemogočena. Tadeja je pokrivala Prekmurski konec, jaz pa Štajerski del. A žal je s pandemijo tudi naša dejavnost utrpela veliko škodo. Naša šola je že eno leto zaprta, dogodkov in modnih revij ne moremo izvajati, kot tudi ne številnih drugih prireditev, ki sem jih delala, organizirala in tudi povezovala kot voditeljica. Resnično smo v enem letu utrpeli veliki udarec in vprašanje bo, kdaj se bomo lahko znova pobrali.Zame je moj mož sanjski moški. In tako upam, da je za vse ženske, ki najdejo svojo ljubezen njihov moški – sanjski moški in da so one njihove sanjske ženske. Vse ostalo je brezpredmetno. ;)Takrat sem sodelovala s stranko Mladih v katero sem verjela. A žal smo z našo politiko tam, kjer smo. Po večini nezadovoljni, a kljub vsemu ne naredimo prav veliko. Nikakor me ne vleče v te vode, ker pri nas, tudi če želiš delati dobro, ti pri tem številni podtikajo polena.