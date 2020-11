Prva poroka na deželi? Mimoidoči so jima čestitali

Jože je Metko Šeškar povabil na izlet v neznano, ko sta prispela na cilj, pa je bila junakinja podeželja povsem očarana. »Romantik je, res. Tak človek, kot bi si ga želela.« Odpeljal jo je namreč na Bled in ji pripravil vrsto presenečenj. Najprej ji je podaril poročno obleko in jo povabil na vožnjo s kočijo. Mimoidoči na Bledu so jima čestitali za poroko, saj sta bila zares kot novoporočen par, nato pa sta uživala v pravljičnem večeru s pogledom na Blejski grad in v vrhunski kulinariki.



​Metka se je Jožetu resnično odprla in mu zaupala tudi nekaj podrobnosti iz svojega propadlega zakona. Jože se je izkazal kot pravi romantik in Metka si je zaželela, da bi njun zmenek trajal še pozno v noč. Kaj se je dogajalo po večerji, kamere niso razkrile.