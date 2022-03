Prva neorganizirana pustna povorka: prišla tudi Bratuškova in Pukšič (FOTO)

Čeprav je Vlada Republike Slovenije odpravila večino omejitev v zvezi s covidom-19, pa organizatorji Kurentovanja na Ptuju zakonsko niso mogli več prijaviti tradicionalne pustne povorke, ki je v najstarejšem slovenskem mestu na sporedu že več kot 60 let, zato so se kurenti in druge maske to odločili izpeljati brez organizacije, a po stari trasi.

Branko Brumen, podpredsednik FECC, z ženo Jelko

Povorka, na kateri je bilo več kot 1000 mask, je bila bolj pristna, saj ni bila ločena z ograjo, hkrati pa so Ptujčani zasedli tiste pozicije ob mestni hiši, ki so namenjene VIP-gostom.

Dolgoletni organizator in podpredsednik FECC Branko Brumen nam je potožil, da je velika škoda, da kljub vsemu ni bila izvedena organizirana prireditev z mednarodno povorko.

Alenka Bratušek, predsednica SAB, s poslancema Rajićem in Rajhom, je na Kurentovanju prisotna, vse odkar je bila predsednica vlade.

Ptujska županja Nuška Gajšek je vsem kurentom nataknila robec.

Franc Pukšič, župan Destrnika, je bil prvič opažen kot kurent na Ptuju.