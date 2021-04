Prva je dobila Gregorjev poljub, poglejte, kaj je nosila

Sanji je bilo nelagodno. FOTO: Pop TV

Sanjski moškije med dekleti, ki se potegujejo za njegovo srce. znova poskrbel za obilo romantike in iskric. Srečnica, ki je lahko uživala v zmenku z njim, je bila na presenečenje ostalih deklet, ki kajpak ni mogla skriti navdušenja nad sanjskim dnevom.Odpeljal jo je s ferrarijem, poletela sta med oblake in nato še uživala v romantični večerji. Brez dlake na jeziku ga je Pia tudi vprašala, zakaj je pri 30 še vedno samski. »Jaz sem pač taka oseba, ki ne bo šla v zvezo, če ne bo prepričana v to zvezo,« je pojasnil. Sama pa mu je odvrnila, da je samska leto in pol, zdaj pa pripravljena »ne na fanta, temveč na moža«.Gregor je dejal, da ga je prepričala s svojo osebnostjo, z nežno platjo. Pia je tudi dobila vrtnico, dekleta pa so dvignila obrvi, ko so slišala, da se nista poljubila.A se je prvi poljub vseeno zgodil, in sicer na skupinskem zmenku, srečnica pa je bila. Na tematskem fotografiranju sta z Gregorjem zapeljivo pozirala kot Adam in Eva in se dobro v živela v strastno vlogo. »Zelo mehke in sladke ustnice ima, lahko bi ga kar pojedla,« je komentirala.Priložnosti, da zablesti ob Gregorju kot nevesta, pa ni izkoristila, ki ni mogla skrivati nervoze. Dejala je, da je neprijeten občutek imeti tujca poleg sebe. Ta njena nesproščenost je ob živce spravila: »Jaz bi bila boljša nevesta. Ne vem, zakaj taki ljudje pridejo v šov. Potem pa pojdi domov.« Sanja je sicer že pred tem zanetila vojno z, ki je bila užaljena, da Sanja ni želela spati z njo v postelji.Polona je bila na robu obupa, ker je morala, preoblečena v drevo, opazovati poljub med Adamom in Evo. Dekleta so komentirala, da je ves čas »nadrkana«. A jo je Gregor naposled razveselil in jo povabil na zmenek prav zato ker ga je v nehvaležni vlogi presenetila s svojo zrelostjo. Pogovarjala sta se o njeni starosti, Gregor je menil, če je stara 18 let, da bi bila to prevelika razlika za zvezo. Polono je to seveda zaskrbelo, a z vrtnico v roki še ni obupala.