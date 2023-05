»Prva dama« Tina Gaber od nekdaj padala na luksuz: omislila si je nohte za 600 evrov

Partnerka našega predsednika vlade Roberta Goloba, Tina Gaber, je zagotovo v zadnjem času ena izmed Slovenk, o kateri želi javnost izvedeti čimveč. No, včasih, ko je bila misica in kasneje lobistka, je svojo zasebnost rada delila z občinstvom, zdaj temu ni več tako. A medijski arhivi hranijo veliko zanimivih podatkov o »prvi dami« Slovenije.

600 evrov za en noht

Tako se je pred leti, ko jo je javnost poznala kot manekeno, ki se je ponašala tudi z lepotnim nazivom miss Hawaiian Tropic 2008, razkrila, da, čeprav je rada urejena, za lakiranje nohtov nima niti časa niti volje.

Pohvalil se je, da so naredili nohte iz 18-karatnega zlata, okrašene z diamantom. »Gre za tretjo najdražjo manikiro na svetu in zagotovo najprestižnejšo na Balkanu,« nam je takrat zaupala Tina Gaber. Cena tovrstnega tretmaja je sicer zelo različna, stane od 500 pa kar do 25.000 evrov. Vrednost tretmaja, s katerim se je pohvalila, je 600 evrov za en noht.

Kot srednješolka imela rada geografijo, ravnatelj se ji je zdel postaven

Diplomirana sociologinja in velika ljubiteljica živali pa je pred leti tudi razkrila, da se je v srednji šoli najbolje počutila v učilnici za biiologijo, njen najljubši predmet pa je bil geografija. In ne najmanj pomemembno, Gabrova je dodala tudi, da je bil ravnatelj njene šole postaven moški.