Prva dama slovenske stroke za covid 19: Želela sem biti šivilja

V intervjuju na TV Slovenija je vodja svetovalne skupine za covid 19govorila o koronavirusu in dogajanju, povezanem z njim, razkrila pa je tudi del sebe. Je mati dveh otrok (farmacevta in zdravnika), povedala pa, da si je kot otrok želela biti šivilja, ker je kot punčka opazovala mater, ki je šivala.»Ko pa sem šla v šolo, so me začele zanimati različne stvari. V poklicu zdravnice sem našla odgovor na svoja različna zanimanja. Medicina je kombinacija različnih ved. Jaz medicine ne razumem kot humanistično vedo.«Beovićeva je bila sicer dolgo let članica SDS in tudi ljubljanska mestna svetnica, a je iz stranke spomladi izstopila. Zdaj se poteguje za vodenje Zdravniške zbornice Slovenije. Poudarila je, da so se dobro pripravili na drugi val koronavirusa, a niso menili, da bo do njega prišlo tako hitro in da bo rast tako velika. Na vprašanje novinarja, kdaj bo tega konec, je Beovićeva dejala, da so se epidemije v preteklih letih v veliki meri 'izpihale' v dveh letih. »Valovi pridejo in minejo. Lahko za zelo veliko ceno.« Poudarila je še, da trenutno zdravniki bolj računajo na cepivo kakor na zdravilo.