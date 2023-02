Po grožnjah se je oglasila slovenska pevka Senidah in vsem zaprla usta

Pred dnevi smo poročali, da je življenje ene največjih balkanskih zvezdnic Senide Hajdarpašić - Senidah ogroženo. Mafijski klan jo je, kot izhaja iz uradnega dokumenta policijske uprave ministrstva za notranje zadeve kantona Sarajevo, nameraval s kislino politi po obrazu, jo pretepsti ali ji povzročiti hude telesne poškodbe. Pevka se na grožnje ni odzvala z nobenim komentarjem. Trenutno je na dopustu v topli Mehiki.

Priljubljena pevka je prav z vročega dopusta prevetrila družbena omrežja z novo serijo provokativnih fotografij. Senidah je zelo aktivna na družbenih omrežjih, kjer lahko sledimo njenim fotografijam in beremo navdušene komentarje predvsem močnejšega spola. V preteklosti je pogosto menjala barvo las, zato smo imeli priložnost videti njeno odlično preobrazbo – ko je iz blond postala ognjeno rdeča, tokrat je navdušila s stajlingom.

Prekratka obleka in visoke pete so poudarile njene vitke noge, globok izrez pa je poskrbel za številne vzdihe. Pod tanko obleko je videti, da ne nosi nedrčka, komentarji njenih oboževalcev na instagramu pa so kar deževali.

»Boginja«, »Zmešalo se mi je«, »Potrebuješ gasilca?«, »Predobra v vseh pogledih« … to je le nekaj komentarjev, ki so sledili fotografijam, ki si jih lahko ogledate spodaj.

