Prometna nesreča znane slovenske DJ-ke: »Bil je šok. Zelo me je pretreslo« (FOTO)

Slovenska DJ zvezdnica DE XENIA, katere pravo ime je Ksenija Filipič, je trenutno na vrhuncu svoje svetovne turneje. Na njej pa je doživela zelo neprijetno in nevarno izkušnjo na italijanski avtocesti. Na poti iz Saint Tropeza, kjer je nastopila na festivalu elektronske glasbe, je kamionu pred njo razneslo pnevmatiko, veliki del gume pa je ostal na cestišču in trčil v njen avtomobil. Na njenem vozilu so vidne posledice te nesreče. Je pa DE XENIA na srečo ostala nepoškodovana.

»Bil je šok. Zelo me je pretreslo,« je povedala in nadaljevala: »To je opomnik, da DJ-jevsko življenje poleg glamurja prinaša tudi veliko tveganj – saj smo nenehno na poti.«

Posledice nesreče. FOTO: DE XENIA

Nastop v Juršincih

Po nastopih na festivalu ULTRA MIAMI, v češkem Duplexu, Bangkoku, Saint-Tropezu in londonskem Ministry of Sound, kjer nastopajo le največja imena elektronske scene, se DE XENIA vrača domov. 8. avgusta bo v Juršincih nastopila na ekskluzivnem festivalu, kjer bo z enako energijo in svetovno produkcijo navduševala tudi domače občinstvo. Juršinci se bodo za en večer preobrazili v središče elektronske glasbe. Organizatorji pripravljajo vrhunski oder, nepozabno ozvočenje in izjemne vizualne efekte.