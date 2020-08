Prizori družine Dragić vam bodo segli v srce: poslovili so se (FOTO)

Slovenski košarkarbo še naprej nosil dres španskega prvaka Baskonie iz Vitorie, je sporočil klub na svoji spletni strani. Enaintridesetletni Ljubljančan je podpisal pogodbo do konca sezone 2020/21.In prav zato se je moral posloviti od svoje lepe družinice in odleteti novim športnim izzivom naproti. Na letališče so ga pospremili žena, prvorojenec, hčerkain celo njihov psiček. Ganljive fotografije je delil s sledilci in podobe slovesa resnično sežejo v srce.Mlajši bratje kariero začel pri Slovanu, kasneje je prestopil k novomeški Krki, nato pa je igral za Unicajo, Himki, Armani Milano, Anadolu Efes in Almo iz Trsta. Vmes je dve sezoni preživel tudi v ZDA v ligi NBA, kjer je oblekel dresa moštev Phoenix Suns in Miami Heat, a prave priložnosti ni dobil.