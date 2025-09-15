Prizor iz vile tik pred poroko: Tina Gaber Golob razkrila, kdo je »krivec za vse skupaj« (VIDEO)

Novopečena žena premierja Roberta Goloba Tina Gaber Golob je na družbenih omrežjih začela deliti podrobnosti s poroke. Kot je razkrila, se je odločila za vintage navdihnjeno poročno obleko, izdelano iz nežne čipke v kožno-slonokoščeni barvi. Poudarila je, da sta bili obe obleki izposojeni.

Objavila je video, ki je nastal tik pred odhodom do oltarja. Kako je bila videti v poročni obleki ter kako urejena je bila njena sestra in priča Urška Gaber, si oglejte v spodnjem videu.

Gabrova je zapisala tudi, da njena sestra ni bila le priča, temveč tudi »krivec za vse skupaj«, saj je prav ona zaslužna, da sta se z Golobom našla.

Objava je v prvih 12 urah prejela 2400 všečkov, čestitke mladoporočencema pa še kar dežujejo.