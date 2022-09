Priznanje Maria Galuniča: Sam si ne bi nikoli upal ...

Priljubljeni voditelj Mario Galunič se 17. septembra vrača na male zaslone z vznemirljivimi izzivi, zanimivimi vprašanji in napetimi odločitvami ter seveda prijetnimi pogovori in razigranim vzdušjem.

Nacionalka namreč na spored vrača izjemno priljubljen in uspešen kviz Joker, tekmovalce pa bo tako kot doslej skozi izzive spremljal prekaljeni voditelj, ki bo kviz vodil že 8. sezono. »Ko smo spomladi 2019 začeli nov kviz, si nihče ni predstavljal, da bo to tako uspešno in predvsem dolgo potovanje. Zelo sem vesel, da mi je s sodelavci uspelo na ekrane pripeljati resen, zahteven, a hkrati kratkočasen in zabaven kviz. Vse to je namreč kar težko združiti. V teh letih sem spoznal na stotine ljudi, ki so prišli na naše avdicije, se z njimi pogovarjal in z zanimanjem poslušal njihova mnenja, tudi pobude in nasvete. Kviz se danes kar precej razlikuje od premierne oddaje in upam si reči, da so ga vse spremembe samo izboljšale. Ravno izbiramo še zadnje kandidate za letošnjo sezono in najbolj od vsega si želimo, da bi kmalu kdo odnesel domov 20.000 evrov. V zadnji sezoni nam to ni uspelo, statistika pa pravi, da se to zgodi v povprečju v vsaki drugi sezoni, torej smo vsi na trnih,« o prihajajoči sezoni iskreno pove priljubljeni voditelj, ki pravi, da sta njegova naloga in imidž, da je prijazen, dobre volje in naklonjen tekmovalcem.

»Težko se pravzaprav vživim v njihovo vlogo, ampak vem, da ni enostavno,« še pove voditelj, ki vse, ki si v kvizu upajo pred kamero, iskreno občuduje. Sam pravi, da ni dovolj pogumen, da bi šel v kateri koli kviz. »Morda zato, ker sem človek s televizije, zato na to gledam drugače,« razmišlja Galunič.