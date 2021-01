Priznana slovenska numerologinja spet na malih zaslonih

Na regionalni zasavski televiziji ETV so v letošnje leto vstopili delovno in z novimi načrti. Ekipi ustvarjalcev se je v tem mesecu pridružil tudi nov obraz. Najbolj priznana slovenska numerologinja Lili Sorum pripravlja in vodi oddajo Začnimo teden z Lili Sorum.



Ob ponedeljkovih večerih bo gledalcem vsak teden zaupala nekaj skrivnosti numerologije in modrosti števil. Konkretno bo svetovala, kako naj se pripravijo na prihajajoči teden. Vsak teden bodo tako lahko začeli bolj pozitivno, se bolje pripravili na izzive in lažje našli priložnosti za uspeh. Poleg tega bo razkrila, kaj se skriva v številkah rojstnega datuma, kaj pomenita ime in priimek, kako lahko numerologijo na različne načine praktično uporabimo v svojem življenju in podobno.



Lili sicer velja za najbolj priznano slovensko numerologinjo in se pojavlja v vseh večjih slovenskih medijih že več kot petnajst let. Bogate izkušnje ima tako z delom pred kamero kot tudi v osebnem svetovanju. Od leta 2013 vodi delavnice po Sloveniji in tujini, največ v Španiji in ZDA. Zaradi posebnih razmer trenutno svetovanja izvaja po spletu, prek zooma ali skypa. Za Lili sicer to ni prva medijska in televizijska izkušnja.



Prav nasprotno. »Za vse večje slovenske medije pišem od leta 2007, torej imam že kar precej kilometrine. Nekaj let sem vodila oddajo, ki je bila predvajana na Planet TV in Golici. Že leta 2010 sem vodila webinarje v Los Angelesu prek spleta. Tri leta sem živela v Barceloni, ker sem tudi predavala,« pove. Vrnitev na televizijske zaslone zanjo ne predstavlja nobenega strahu.



»Treme nikoli nisem imela, tudi na televiziji ne. Pač pa sem, ko sem bila prvič na malih zaslonih, imela namesto hude treme hudo pljučnico,« se spominja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: