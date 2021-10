Pripravite robčke: kmet Ambrož spet hrepeni in si jo želi (FOTO)

V Kmetiji se očitno obeta nov parček. Tako so skupaj že Nika in Dominik, Aljaž in Lina ter Ambrož in Nina, zdaj pa je skrivnostno sporočilo dobila Tjaša.

Ko je z Ginom sedela na postelji, je Tjaša doživela šok. Nekdo ji je v zvezek zapisal sporočilo.

Pismo oboževalca. FOTO: Voyo

»Tjaša ti si ena volka lepa riba. Ti si ena in edina. Ti si tok fina da si že kičasta hahaha. Pozdrave iz kmetije (ugani kdo je to pisal) saj to je tvoja skrivnost,« je pisalo (nelektorirano) v zvezku. »To me ima nekdo za norca. Ga bom že dobila, tistega, ki je to napisal,« je suvereno zatrdila.

Ambrož spet hrepeni

O ljubezni sta debatirala tudi Anže in Ambrož in seveda je bila tema pogovora Nina. Anže je dejal, da ga ona zanima in tudi to, kakšna je v resnici zgodba med njima. »Človeka moraš začutiti,« je pomodroval Ambrož in dodal, da se mu v življenju še ni zgodilo, da bi nekoga tako, kot je Nino.

Povedal je tudi, da po mnogih letih spet po nekom hrepeni in si ga želi. »Pa si on tebe želi, pa ne moreš ...«