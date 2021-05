Pripisali so nam prometno nesrečo

Ne v Slovenskih novicah, temveč Slovenskih Konjicah!

Nesreča nikoli ne počiva, in tako se je v nedeljo v Slovenskih Konjicah pripetila ena, v kateri sta bila udeležena 83-letna voznica osebnega vozila in 65-letni voznik motornega kolesa.Slednji je v trčenju utrpel hujše poškodbe, ko je vanj na semaforiziranem križišču trčila omenjena voznica. Takšne zgodbe so na žalost del našega vsakdanjika, nas pa je ob prebiranju novičke, ki jo je objavila Slovenska tiskovna agencija, kar malce stisnilo pri srcu.Na začetku je bilo namreč zapisano, da se je prometna nesreča pripetila na Liptovski ulici v Slovenskih novicah, ob čemer smo vrstico prebrali trikrat in ugotovili, da so se kolegi zmotili. Motiti se je človeško, pravijo, mi pa ob vsej tej zmedi upamo, da si bo nesrečni voznik motornega kolesa kmalu opomogel.