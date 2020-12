Pripeljal ji je pokazat svojo ljubljeno, ona pa ga je povsem uničila

Anamarija se ne obremenjuje z mnenjem Metke. FOTO: Zaslonski posnetek

se je v Ljubezni po domače odločil in izbral. Preden jo je odpeljal na izlet v Opatijo, sta se ustavila še pri, ki pa ni bila navdušena nad njegovo odločitvijo. »Ta pripelje Anamarijo pokazat! Sem mislila, da me bo malo poslušal, pa me ni. Po mojem mnenju se ni prav odločil na dolgi rok,« je dejala v kamero in ga vprašala pred vsemi, ali se je zaljubil. »Jaz sem se.«Metka misli, da je Anamarija lepa in da jo je zato izbral, a v prihodnosti ga ne vidi z njo. Meni, da je zelo konfliktna. »Ali nisi začutil, da je ona tista, da je delala, da so se kregale? Pa sem ti rekla, da ne delaš tega. Ali ti ustreza, da je ena komanda? Da je ona nad tabo? Ne vidim te z njo v prihodnosti? Ker ti bo šlo na živce, da ena stalno za tabo hodi. Ker zdaj, ko si zaljubljen, ne vidiš nič.«»Metka ne razume tega, da sem takoj, ko sem Anamarijo zagledal, vedel. Me druge sploh niso zanimale. Metka misli, da bo Anamarija nosila hlače pri hiši. Ampak jaz mislim, da ne bo. Da bo to drugače in bom tudi Metki to dokazal.«Tudi Anamarija si ni vzela k srcu, kar je rekla Metka, in dejala, da je za Metko vse šov in da se le heca.