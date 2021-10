Primož Roglič objavil prvo poročno fotografijo (FOTO)

Kolesarski as Primož Roglič in njegova žena Lora, ki sta si nedavno obljubila večno zvestobo, glede svoje zasebnosti ostajata zelo zadržana, a sta kljub temu z oboževalci in javnostjo delila trenutek enega najlepših dni v svojem življenju.

Mladoporočenca sta namreč na družabnih omrežjih delila prvo poročno fotografijo, to je prva storila Lora, ki je k svojemu priimku dodala še Primoževega. Spomnimo, da sta se zaljubljenca poročila v Vili Vipolže, in sicer v majhnem krogu družine in prijateljev, med povabljenci pa je bil tudi Zvone Pograjc, Rogličev nekdanji skakalni trener, ki je bil tokrat ženinova priča. Primož in Lora sta se kmalu po poroki odpravila na medene tedne, ki jih preživljata v tropskih krajih, glede lokacije pa ostajata skrivnostna.

Lora in Primož sta se na medene tedne odpravila kar v tople kraje.

Novopečena mož in žena sta se oglasila z zasluženega oddiha, Primož pa je s svojimi sledilci delil romantično fotografijo, na kateri z Loro pozirata na plaži.