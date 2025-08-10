Primož Repar Dončiću posvetil knjigo

Čeprav je še zelo mlad, ima Luka Dončić dovolj materiala za film. Zaenkrat pa se o njem pišejo le knjige in ob eurobasketu 2025 in novi reprezentančni sezoni našega košarkarskega asa bo kmalu izšla knjiga Primoža Reparja 77: Osrečenost v času Luke Dončića.

V slovensko-angleški knjigi, ki se bo na policah znašla po 15. avgustu, so med drugim objavljene tudi fotografije Vida Ponikvarja in Tuomasa Vitkainena z evropskega prvenstva 2017, na katerem je Slovenija osvojila zlato medaljo. Spremne besede so prispevali Ivo Daneu, Sergio Tavčar in Igor Đurović. Knjigo je uredil dr. Dejan Aubreht, fotografije Bojan Velikonja, v angleščino pa jo je prevedel dr. Miroslav Griško. Pripoveduje zgodbo skozi oči kulture in športa, v njej pa bodo bralci lahko odkrili, kako športni as navdihuje tudi kulturni svet.

»To ni le knjiga za navijače, temveč za vse, ki jih zanima, kako šport spreminja družbo in nas same. O Luki Dončiću in knjigi, ki mu jo posvečam, sem razmišljal osem let, vse od zlate kolajne na EP, saj v njem vidim marsikaj skozi filozofijo, ki nam jo prinaša s svojo igrivostjo,« je dejal avtor tridesetih filozofskih knjig, a ta je nekaj posebnega.