Primož bo drugič očka

Kolesarski as Primož Roglič te dni tudi na dirki v Španiji dokazuje, da je resnično eden najboljših kolesarjev na svetu, je pa po koncu pete etape 77. Vuelte poskrbel za presenečenje, ki je navdušilo na tisoče njegovih oboževalcev po vsem svetu.

Spoznala sta se še pred njegovim vstopom v svet kolesarstva. FOTO: URŠA PREMIK

32-letni kolesarski as je namreč med pogovorom s kolumbijskim kolesarjemrazkril, da bo drugič postal oče, in sicer je dejal, da je »njegova punca spet noseča«, pri tem pa ju je nekdo posnel in to objavil na twitterju. Simpatično razkritje je zelo hitro zakrožilo po spletu, novice pa so se razveselili številni Primoževi podporniki, kolesar in njegova eno leto mlajša srčna izbrankapa nosečnosti še nista uradno potrdila.

Ljubezensko pravljico sta lani zapečatila s poroko v prekrasni Vili Vipolže. FOTO: LOVRO R. WEDDINGS

Spomnimo, Primož in Lora sta si večno zvestobo obljubila oktobra lani, in sicer v čudoviti Vili Vipolže v Goriških brdih, kjer sta zbrala okrog sedemdeset gostov, med katerimi je bil tudi, Rogličev bivši skakalni trener, bil je njegova poročna priča. Zaljubljenca sta po poroki, na kateri je svate do jutranjih ur zabavala skupina Šank Rock, za pojedino pa je skrbel kuharski mojster, odpotovala na medene tedne, za oddih pa sta si izbrala eksotične kraje, a lokacije nista želela izdati. Leta 2019 sta dobila sina, Lora pa je pred časom iskreno povedala, da je biti mama najbolj naravna in nagonska funkcija. »Tudi privilegij. A tudi to sem ugotovila šele, ko sem sama postala mama, čeprav mi je moja mama to vseskozi govorila. Trudim se, da stvari čim bolj poenostavim. Želim pa si, da si bo zapomnil, da mora biti družina skupaj, da se bo naučil najpomembnejše stvari iz tega načina življenja,« je povedala ponosna mamica, ki bo imela kmalu še bolj polne roke dela, česar se neizmerno veseli.