Primorski glasbenik divjal s 165 kilometri na uro

V torek, 12. oktobra, v poznih večernih urah so policisti prometne policije Nova Gorica na odseku regionalne ceste Šempas–Vogrsko, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro, 27-letnemu vozniku osebnega avtomobila izmerili kar 165 kilometrov na uro. Objestnemu vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu po 113. členu zakona o prekrških začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

»Hujšega kršitelja čaka še srečanje s sodnikom, saj bo zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče,« je dan po dogodku navedel predstavnik novogoriške policijske uprave, policijski inšpektor Dean Božnik. Po naših neuradnih informacijah je po regionalni cesti divjal primorski glasbenik Urban Vidmar iz vasi Preserje nad Branikom v novogoriški občini, ki ga je širša javnost spoznala v televizijskem šovu Nova zvezda Slovenije, pevec se je takrat uvrstil v polfinale.

Gre za varovanca založbe Menart, ki je maja letos predstavil svoj osmi singel, pa tudi člana znane vinarske družine, ki dela v domačem podjetju Vina Vidmar. Za izjavo smo poklicali Vidmarja, ki nam na vprašanje, ali je bil on ta voznik, ki se mu je tako zelo mudilo, ni odgovoril. Po daljšem razmisleku je dejal, da »ne želi, da bi se to razvedelo«, da pa z veseljem odgovori na vprašanja, povezana z glasbo.

Po veljavni cestnoprometni zakonodaji prekoračitvi hitrosti za več kot 50 kilometrov na uro na cesti zunaj naselja (razen na avtocesti ali hitri cesti, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami) sledi 1200 evrov globe, 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja.