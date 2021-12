Primorec Franko Bajc v treh letih v žep pospravil sto tisočakov

Nobenega dvoma ni več, da je 26-letni Franko Bajc absolutni rekorder slovenskih resničnostnih šovov. Primorec je namreč v soboto v žep pospravil petdeset tisočakov, potem ko je v napetem finalu resničnostnega šova Exatlon, ki so ga tri mesece snemali v Dominikanski republiki, premagal Belokranjca Sama Petjeta.

»Rad imam pritisk in zdaj ga je bilo največ, odkar sem tukaj. Imel sem res dobrega nasprotnika, ki je to še bolj podžgal. Prva točka, ki sem jo dosegel, je bila najpomembnejša, saj mi je takrat odleglo in je bilo lažje v nadaljevanju,« je svoje občutke po zmagi strnil 26-letnik iz Ajdovščine.

Franko Bajc je veliki zmagovalec prvega slovenskega Exatlona.

»Vse skupaj se mi zdi malo neverjetno. Ta zmaga je za vse tiste, ki ste verjeli vame in navijali zame. Za vse tiste, ki so mi dajali nasvete tukaj, in vse, ki ste si želeli, da zmagam. Jaz sem na poligonu dal vse od sebe. Upam, da se je to videlo,« je še povedal rekorder slovenskih resničnostnih šovov.

Franko je namreč pred tremi leti zmagal v šovu Kmetija, v katerem je suvereno premagal Denisa Toplaka, ki je pred leti prav tako zmagal v Kmetiji. Za Franka je to tako druga zmaga, v treh letih je namreč v žep pospravil sto tisočakov, spremljali pa smo ga tudi v šovu Survivor, potegoval se je za naziv mistra Slovenije, poleg tega pa je svoje plesne veščine pokazal tudi na parketu oddaje Zvezde plešejo. Kaj bo Franko storil z osvojenim denarjem, še ni znano, bo pa zagotovo potreboval nekaj časa, da si bo opomogel od napornih tednov, ki jih je preživel na drugem koncu sveta.