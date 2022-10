Priljubljeni župnik obul take superge in sprožil val govoric (FOTO)

Na lestvici najbolj priljubljenih Slovencev je zagotovo Martin Golob, ki velja za najbolj slavnega slovenskega župnika. S svojo simpatičnostjo in iskrenostjo navdušuje stare in mlade ter privablja radovedne poglede svojih sledilcev. Ti so opazili, da je na eni od fotografij mladi župnik stopil na rolko z menda pregrešno dragimi športnimi copati. So res vredni 6.000 evrov? Golob nam je pojasnil ozadje zgodbe svojih tenisk.

Nekdo je v ribnik družbenega omrežja twitter vrgel vabo s fotografijo mladostno oblečenega župnika in se spotaknil ob njegove superge, češ da so vredne 6.000 evrov. Kmalu se je izkazalo, da župnik nosi obutev, ki je zanimiva za zbiratelje t.i. Jordank, zato lahko na dražbah res lahko dosežejo zasoljeno ceno, medtem ko je takšna obutev pred štirimi leti, ko je prišla v prodajo, stala okoli 150 evrov.

A resnica je, da Golob ni kupil ne zbirateljskega para tenisk Nike, niti ne novih pred nekaj leti, temveč jih je dobil v dar. » Te superge sem dobil iz Bosne. Enkrat so mi jih mladi prinesli iz Medjugorja. Mislim, da so ponaredek,« nam je pojasnil. Kot pravi, sam najraje nosi superge, ko je v pisarni ali doma, sicer pa si obutev prilagodi dogodku. Doma ima kar nekaj parov čevljev, ki pa si jih največkrat kupuje v eni od večjih trgovin z obutvijo, saj, kot pravi, »imam precej veliko nogo in mi ne paše vsak čevelj«.