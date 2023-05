Priljubljeni vplivnici se je pred množico ljudi in Denisom Avdićem zgodilo tole

Priljubljena spletna vplivnica Kaja Kočevar, ki je marsikomu bolj poznana kot Kaya Solo, je na svojem youtube kanalu govorila o prigodah, ki so se jih zgodile v času, ko je delala na POP TV-ju kot novinarka POP IN-a. Med drugim je opisala tudi prigodo, zaradi katere se je nato »sesula« in zaključila delo novinarke.

Kot je povedala, je morala iti nekega dne s snemalcem na »stand up« dogodek, ki ga je povezoval Denis Avdić. Na dogodku jo je v nekem trenutku priljubljeni radijski voditelj povabil na oder, kjer je morala narediti z njim intervju. In potem je prišlo do težave, o kateri Kaya danes govori z nasmehom na obrazu, takrat pa se je zaradi nje počutila grozno. Kot je dejala, je imela na tistem dogodku »ženske dneve«. Problem pa je nastal, ker vložek, ki ga je uporabila takrat, ni bil dovolj. Je pa zagato k sreči lahko rešila z nekoliko daljšim puloverjem, s katerim je lahko težavo zakrila. Po tem dogodku se je odločila, da ne želi biti več v takšni situaciji. Kayo smo tudi kontaktirali in vprašali, ali se še vidi v vlogi novinarke na televiziji. Kot je dejala, se »na televizijskem delu ne vidi več«.

Kaya Solo je v svojem videu priznala, da ima socialno anksioznost. Kot pravi, je najhujše takrat, ko ni naličena in se ne počuti dobro.

Ima pa ta naša vplivnica, ki jo lahko najdemo na youtubu, instagramu, facebooku in tiktoku, tudi lepe spomine na čas, ko je delala kot novinarka. Zaradi tega dela je lahko spoznala Jurija Zrneca, ki ga občuduje že iz časa predvajanja priljubljene TV serije Naša mala klinika.