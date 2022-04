Priljubljeni slovenski glasbenik iskreno spregovoril o izgorelosti

Glasbi je Žan Serčič zapisan že od otroških let, že od nekdaj je v njej videl svoje poslanstvo in ga zelo hitro začel tudi uresničevati. Že kot 15-letnik je stopil na odre oddaje Slovenija ima talent, prijel za kitaro in si suvereno odprl pot vse do finala. Njegovi prepričljivi nastopi niso ostali neopaženi, saj je kmalu za tem že podpisal pogodbo z založbo Menart in izdal nekaj prvih skladb.

A se je pozneje fant iz Lenarta v Slovenskih goricah vse bolj posvečal pisanju skladb in si hitro prislužil tudi zaupanje številnih uveljavljenih slovenskih glasbenikov. V zadnjem obdobju se je na odre vrnil tudi sam in postal razpet med številnimi glasbenimi projekti, pri katerih sodeluje. Mladostne energije mu ne manjka, a hkrati tudi zelo dobro ve, da meje ne sme prestopiti. Že večkrat je na lastni koži občutil tudi davek izgorelosti, o kateri je spregovoril tudi za Mično.

Tukaj preberite intervju z njim.