Priljubljeni Slovenec prosi za pomoč: po zakletih počitnicah nova drama

O nesrečnih počitnicah voditelja in pevca Tima Koresa Korija smo že poročali. Med letošnjim dopustom se mu je pripetilo še kar nekaj nevšečnosti. Med potjo se je denimo pokvaril trajekt hrvaške Jadrolinije, zaradi česar je obtičal sredi morja. Na trajektu pa se je znašel zato, ker si je njegov psiček poškodoval prst na tački.Ko je vse to uredil, je mislil, da je za letos nesrečnih pripetljajev konec. Vendar se je pošteno zmotil. Iz denarnice so mu namreč ukradli 1000 evrov, ko je iz avta izpred domače hiše nosil dopustniško prtljago.Seveda je prosil vse sledilce, naj sporočijo njemu ali policiji, če so na Tomšičevem drevoredu v Mariboru med četrto in peto uro zjutraj opazili kaj sumljivega. Zapisal je še, da je nepridiprav očitno pustil dovolj dokazov, da ga bodo ujeli.